Зеленський створює координаційну раду для діалогу з мікробізнесом

Президент Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу.

Як передає Укрінформ, про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє пресслужба глави держави.

"Для Президента України дуже важливо, щоб малий бізнес працював і розвивався. Щоб людям було зручніше працювати легально, а податківці створювали для людей комфортні умови й більше уваги приділяли ухиленню від сплати податків великих підприємств", - сказав Єрмак.

На його переконання, Зеленський глибоко усвідомлює соціальну функцію системи спрощеного оподаткування та важливість мікро- та малого бізнесу для соціальної й політичної стабільності в Україні.

"Саме тому максимальну увагу урядовців Президент України звертає на допомогу малому бізнесу на період карантинних заходів. Зокрема, йдеться про мораторій на податкові перевірки та продовження реформи податкових органів", - зазначив керівник ОП.

За його словами, до координаційної ради увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок і об'єднань підприємців мікро- та малого бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу Президента.

Єрмак повідомив, що він сам очолить координаційну раду й особисто модеруватиме діалог з представниками підприємців. У результаті мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема деталі використання РРО, наголосив він.

Керівник ОП додав, що уже передав головам обласних державних адміністрацій доручення Президента сформувати робочі групи за участі представників мікробізнесу від кожного регіону.

Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановане на 18 грудня.