Зеленський та Джонсон зробили спільну заяву: деталі

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон зустрілися в Києві 1 лютого 2022 року та зробили спільну заяву.

Про це повідомляє Офіс Президента.

"Прем'єр-міністр наголосив на непохитній відданості Сполученого Королівства суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною перед лицем російської агресії, що триває й становить загрозу миру та безпеці в регіоні, підриває глобальний порядок. Лідери наголосили, що правом кожного українця є визначати своє майбутнє.

Вони застерегли, що будь-яке подальше втручання Росії в Україну буде масштабною стратегічною помилкою та матиме жорсткі гуманітарні наслідки.

Україна та Сполучене Королівство погодилися працювати разом з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України. Лідери також висловили відданість зміцненню енергетичної безпеки України та підтримці її зусиль у сфері "зеленої" трансформації. Прем'єр-міністр оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки зусиль України з розбудови стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв", - пишуть на сайті Президента.

Лідери ще раз підтвердили бажання поглиблювати стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, а також продовжувати взаємодію, зокрема в межах Стратегічного діалогу Україна - Велика Британія.

sud.ua