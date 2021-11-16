Зеленський та міністр оборони Британії обговорили посилення двосторонньої співпраці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із державним секретарем Великої Британії з питань оборони Беном Воллесом. Вони обговорили посилення двосторонньої співпраці між двома країнами.

"Під час візиту міністр оборони Бен Воллес також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб посилити двосторонню співпрацю та підкреслити довготривалу й непохитну підтримку Великою Британією українського суверенітету", - твітнула українською мовою пресслужба Міністерства оборони Британії у вівторок

При visit Defence Secretary @BWallaceMP також може бути President @ZelenskyyUa до посилення bilateral cooperation і underline Britain's longstanding і unwavering support до Української свідомості.

#UKandUkraine pic.twitter.com/6onstR6Zex - Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 16, 2021

Як повідомили на Банковій, Зеленський знову привітав підписання українсько- британської двосторонньої Рамкової угоди щодо офіційної кредитної підтримки розвитку можливостей українського флоту.

"Велика Британія стала нашим ключовим партнером у питанні розбудови українського флоту. Очікую, що майбутні безпекові проєкти, заплановані в межах цієї угоди, будуть ефективно реалізовані", - сказав він.

Президент розповів британському держсекретарю про виклики, які постають перед Україною в районі Чорного та Азовського морів.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо міжнародних кроків, необхідних для відновлення безпечного режиму судноплавства в регіоні, та важливості подальшого поглиблення двостороннього співробітництва у сфері безпеки й оборони", - йдеться у повідомленні Банкової.

У той час як Москва переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону, створюючи загрозу вторгнення, Київ і Лондон підписали українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення 1,7 млрд фунтів стерлінгів на розвиток та зміцнення оборонних можливостей українських Військово-морських сил. По матерiалам: Інтерфакс- Україна