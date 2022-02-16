Зеленський та Порошенко утримують лідерство у президентському рейтингу - опитування КМІС

Президент України Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг. Про це свідчать опубліковані 16 лютого результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Якби вибори глави держави відбулися у першій половині лютого, Зеленського підтримало б 25,1% українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором (19,1% серед усіх респондентів).

У другий тур із ним вийшов би п'ятий президент України, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко, який має 21,8% (16,6%).

Далі йдуть нардепка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (11,8% та 8,9% - серед усіх опитаних), співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко (8,3% і 6,3%), колишній спікер Верховної Ради, позафракційний нардеп Дмитро Разумков (7,2% та 5,5%), лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв (6,5% і 4,9%), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (6,1% та 4,6%), колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (4,8% та 3,6%), лідер Радикальної партії та екснардеп Олег Ляшко (3,9% і 3,0%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

"Порівняно з груднем 2021 року лише у випадку Бойка простежується статистично значуще (понад похибку) зростання рейтингу. У всіх інших випадках різниця в рейтингу - у межах похибки. Крім цього, доцільно звернути увагу на скорочення розриву між Зеленським та Порошенком - якщо у грудні різниця становила 7,4% (серед тих, хто визначився з вибором), то зараз різниця - 3,3%", - зазначили соціологи.

Згідно з опитуванням КМІС, проведеним 3-11 грудня минулого року, Зеленського підтримувало 27,1% українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором, Порошенка - 19,7%.

Опитування проводили 5-13 лютого серед громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Опитали 2 тис. респондентів методом телефонних інтерв'ю з допомогою комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн- ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% - для показників, наближених до 50%; 2,1% - для показників, наближених до 25%; 1,5% - для показників, наближених до 10%; 1,1% - для показників, наближених до 5%.