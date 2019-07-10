Зеленский: Таким людям, как Медведчук, не дадим монополизировать украинское телевидение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства Украины людьми с пророссийскими взглядами.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил в Борисполе, отвечая на вопрос о телеканале NewsOne, который недавно намеревался провести телемост с одним из российских каналов.

"Во время войны какие-либо люди, у которых непроукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

"Никаких информационных монополий у нас не будет", - подчеркнул глава государства.

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия" и украинским NewsOne.

8 июля врио председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, которые вещают под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генпрокурор Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции по "обеспечению национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".