Зеленський тимчасово проживатиме в резиденції "Конча-Заспа" - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський продав свій будинок у селі Іванковичі Київської області. Про це 9 липня повідомив у Facebook Офіс президента України.

"Глава держави в липні 2020 року продав будинок у селі Іванковичі в Київській області. Окрім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований проданий будинок... Президент України із сім'єю тимчасово проживатиме в державній резиденції "Конча- Заспа", - ідеться в пості.

В Офісі президента зазначили, що Зеленський вніс цю інформацію до декларації 7 липня.

У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані президент вказав 7 липня, що за 12,114 млн грн продав нерухомість Валентині Кісєль. Що за нерухомість - не уточнюють.

За хвилину Зеленський зареєстрував у реєстрі декларацій ще одне повідомлення про майнові зміни. Дохід президента від відчуження земельної ділянки становив 1,356 млн грн.

Про те, що Зеленський пішов ночувати в держрезиденцію "Конча-Заспа", програма журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт "Радіо Свобода" і телеканала "UA:Перший") зняла 6 і 7 липня, йдеться в сюжеті. Журналісти зазначили, що Іванковичі розташовані за 50 км від "Кончі-Заспи".

"Схеми" стверджують, що в Зеленського також є квартира на вулиці Грушевського в Києві, але там президента давно не бачили.