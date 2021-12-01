Зеленський у Раді говорив про 20 тисяч для лікарів, подвійне громадянство та інше

Крім того, президент заявив про підвищення мінімальної зарплати

Президент України Володимир Зеленський у середу, 1-го грудня, виступив у Верховній Раді перед народними депутатами.

Головні тези виступу Зеленського у Раді

Президент пообіцяв, що з 1-го січня 2022-го року лікарі в України отримувать щонайменше 20 тисяч гривень.

До 10-го грудня у Раду внесуть законопроєкт про економічний паспорт українця. Його можна буде використовувати на купівлю нерухомості або на освіту. Документ отримуватимуть по досягненню 18 років.

Глава держави також вносить законопроєкт про подвійне громадянство. Його зможуть отримати члени української діаспори.

Кожний вчитель країни матиме персональний ноутбук. Зеленський пообіцяв виконати це до 2023-го року.

Перепис населення в України відбудеться у співпраці з Apple. Дата - лютий 2023-го.

Зеленський заявив, що за його каденції було відкрито 200 шкіл. Він зазначив, що у майбутньому з'явиться ще 300.

Також в Україні з'явиться завод, який виготовлятиме військових дронів.

У всій країні побудують нові аеропорти. Зокрема, вони з'вляться на Донбасі та Закарпатті.

Протягом наступних двох років в Україні з'явиться 810 нових мостів та мостових переходів.

За словами Зеленського, за його каденції було запущено 10 нових потягів Інтерсіті+ та 80 нових електричок. Також з'явилося майже 500 сучасних вагонів.

Президент підкреслив, що вже побудували 13 тисяч кілометрів доріг.

Протягом наступних двох років мають збудувати ще 15 тисяч км.

З 1-го грудня 2021-го року в України зросла мініпальна заробітна платня.

Тепер вона становить 6500 гривень.

У середу, 1 грудня, біля Верховної Ради перебувають численні наряди поліції та Нацгвардія.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на цей день в Україні планується переворот. Сам же глава держави сьогодні виступиву парламенті.

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