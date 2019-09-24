Зеленський у США запевнив діаспору, що боронитиме Україну - президент УККА

Володимир Зеленський у Нью-Йорку розповів представникам діаспори про свої плани відновлення територіальної цілісності України.



Про це президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей розповів після завершення зустрічі в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу.

Увечері у понеділок, 23 вересня, у рамках візиту до Нью-Йорка для участі у Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський провів свою першу зустріч - завітав до Українського інституту Америки, де поспілкувався з діаспорою.

«Президент був дуже відкритий з нами. Він людина, яка має страшний тягар на своїх плечах у нинішній ситуації. Але він відверто пояснив нам деякі свої плани, зокрема щодо Донбасу, Криму», - зазначив Футей.

Президент УККА повідомив, що громада з приємністю відзначила той факт, що Володимир Зеленський приїхав на зустріч із діаспорою найпершим чином, одразу з літака.

«Він нас запевнив, що його шлях полягає у подальшому захисті української ідентичності, української територіальної цілісності, поверненні всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну», - підкреслив Футей.

За його словами, Президент також розповів про своє бачення ролі американської діаспори, зокрема, у спілкуванні з американською владою стосовно подальшого розвитку України.

«Звісно, кожен хотів би чути більше. Але треба розуміти, що йдуть переговори. Страшні переговори. З нашими союзниками - з Америкою, Канадою, Францією, Німеччиною. І навіть якби Президент хотів сказати всі деталі, зараз цього не можна робити», - пояснив він.

Очільник УККА зазначив, що українці США щиро бажають Президентові вдалих зустрічей у Нью-Йорку. Він також розповів, що громада поділяє занепокоєння з приводу скандалу у внутрішній політиці США, пов’язаного з Україною.

За словами Андрія Футея, Володимир Зеленський пояснив, що очікує від зустрічі з президентом США, насамперед, відкритості.

«Президент чітко сказав, що він хоче почути від Трампа - який його план щодо України», - розповів Футей.

За словами президента УККА, у такий «неприємний час», коли Україна опинилася в епіцентрі політичного протистояння двох американських партій, «головне, щоб ми тримали лінію, щоб надалі й республіканці, і демократи підтримували Україну, - так, як це завжди відбувалося досі».