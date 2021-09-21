Зеленський у США зустрівся з главою Єврокомісії, обговорили саміт Україна - ЄС

Президент України Володимир Зеленський 21 вересня зустрівся з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку, де зараз відбувається 76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляють у Twitter Зеленського.

"Під час зустрічі подякував Урсулі фон дер Ляєн за участь ЄС у саміті "Кримської платформи" на найвищому рівні й виділення Україні траншу макрофінансової допомоги. Обговорили підготовку до саміту Україна - ЄС 12 жовтня. Наголосив на важливості стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки", - ідеться в повідомленні.

Відео зустрічі опублікував у Telegram телеканал "Дом". На зустрічі Зеленський нагадав про саміт перших леді та джентльменів, який відбувся в Україні, та запросив главу Єврокомісії долучитися до формату особисто.

"У рамках нашого Дня Незалежності у нас був важливий перший саміт перших леді та джентльменів, де були присутні перші леді. Це не тільки перші леді - лідери держав, це перші леді тих чи інших важливих напрямів у світі. І тому я хотів б запропонувати вам, якщо буде бажання, доєднатися до цієї декларації. Ми вважаємо, що в вашому напрямі ви також перша леді. І ми б дуже хотіли на наступному саміті побачити особисто вас", - заявив президент.