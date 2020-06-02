Зеленський: Україні вдалося непогано пройти першу хвилю пандемії

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні вдалося впоратися з першою хвилею пандемії коронавірусу.

Про це він сказав на традиційній селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

"Нам насправді вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії. Цьому сприяла і відповідальність українців, і стратегія стримування, яку ми детально й ретельно розробляли та змінювали за потреби. Тепер у нас є досвід, розуміння й витримка, якщо прийде друга хвиля. Сподіваюся, тоді людство буде більш готовим", - сказав Зеленський.

Йому доповіли про те, що адаптивний карантин запроваджений в усіх областях України, окрім Львівської, Рівненської та Чернівецької. Майже скрізь відбувся перехід до третього етапу пом'якшення обмежувальних заходів.

На нараді також було зазначено, що після початку впровадження карантинних пом'якшень значних спалахів хвороби в країні не відбулося. До того ж в Україні тримається плато захворюваності. За минулу добу одужало 388 осіб, а захворіло - 328.

Додатково міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що договори з Національною службою здоров'я України уклали майже всі лікарні, і доплати медикам за боротьбу з COVID-19 уже перераховують. Відбувається постачання великих партій лікарських засобів проти різних хвороб, що були закуплені в попередні роки.

Своєю чергою головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти в'їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.

Як повідомлялося, станом на 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків COVID-19. Одужали 10 078 пацієнтів, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.