Зеленський: Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях

Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях, вона має бути "своєю". Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

"Чого я очікую зараз? Я дуже хотів би, щоб у Європи було стовідсоткове розуміння, як вони оцінюють Україну. Якщо вони бачать Україну у Європейському Союзі, то треба, щоб вони це відкрито говорили. Не просто, що в майбутньому, коли Україна зробить перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте... І якщо безпека будь-якої країни - це членство в Альянсі, то треба робити кроки щодо ПДЧ... і щодо ЄС", - сказав Президент.

Глава держави зазначив, що з французським лідером говоритиме про війну на сході України, про окупацію Криму.

Він підкреслив, що мова йде про безпеку не лише України, але всієї Європи.

"І якщо лідери ЄС кажуть, що від України залежить безпекова ситуація у Європі, якщо ми платимо за це жертвами, а вже понад 14 тисяч людей загинули, значить, ми повинні мати якийсь статус. Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно цього заслужили. Вважаю, що ми повинні бути в Європейському Союзі, маємо отримати ПДЧ. Я завжди кажу, що Україна повинна мати такий статус. Це справедливо. Тоді ми почуватимемося суб'єктами. Тоді громадяни України ніколи не почуватимуться самотніми", - додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною 16 квітня здійснить робочий візит до Французької Республіки. В рамках візиту президент проведе зустріч з французським коллегою Еммануелем Макроном.

Також лідери проведуть перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.