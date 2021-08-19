Зеленський: Україна планує до 2035 року створити новий військовий флот

В Україні до 2035 року планують реалізувати програму з розбудови ВМФ

Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю українським журналістам з Криму, передає пресслужба ОП.

"Зараз у нас є три етапи. До 2035 року - будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності - він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій - до 2035 року", - розповів він.

За його словами, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва малих підводних човнів, корветів і військових катерів, також планують розпочати розбудову військово-морських баз.

"Першою будуватиметься (база) у Бердянську. Ідея - в підтримці цього проєкту з боку ЄС, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку проєкту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з президентом США, і розбудова ВМС є частиною нашої зустрічі і частиною "Кримської платформи", - повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж - це частина деокупації Криму.

Він додав, що Україна збільшує присутність флоту союзників - країн НАТО в акваторії наших морів.

"Це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міноборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією", - наголосив Зеленський.

Королівський воєнно-морський флот Великої Британії передасть Україні два протимінних кораблі класу Sandown.

Зеленський заявив, що Україна наприкінці 2023 року отримає власний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині.