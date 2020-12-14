Зеленський ушанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Президент України Володимир Зеленський у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС поклав квіти до пам'ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" в Києві.

Як повідомляє в понеділок уранці прес-служба президента, разом із Зеленським у церемонії взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.