Зеленский устроил пресс-конференцию для ведущих западных СМИ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский устроил пресс-конференцию с представителями самых известных иностранных изданий - New York Times, Washington Post, Bloomberg, Der Spiegel, The Economist, Le Figaro, Atlantic Council и Kyivpost.

К такому ходу "Команда Зе" решила прибегнуть потому, что в адрес Зеленского поступило множество просьб об интервью от разных изданий, но кандидат физически не мог посетить столько встреч с прессой из-за плотного предвыборного графика.

Вчера, 21 марта, было опубликовано видео разговора Зеленского с журналистами. В ходе беседы политик и представители прессы затронули большое количество важных для политической жизни Украины тем - конфликт на Донбассе и отношения с Россией, языковой вопрос, развитие бизнеса и влияние предпринимателей на политику в стране, первые шаги Зеленского в должности президента.

Jewish news

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