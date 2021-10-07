Зеленський увільнив Стефанчук від обов'язків свого представника в Раді

Президент Володимир Зеленський увільнив першого віце-спікера парламенту Руслана Стефанчук від обов'язків представника президента у Верховній Раді. Указ опублікований на сайті президента.

"Увільнити Стефанчук Руслана Олексійовича від виконання обов'язків представника Президента України у Верховній Раді України", - йдеться в указі президента.

Стефанчук є ймовірним кандидатом на посаду спікера Ради в разі, якщо парламент відправить у відставку Дмитра Разумкова.