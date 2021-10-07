Зеленський увільнив Стефанчук від обов'язків свого представника в Раді

Президент Володимир Зеленський увільнив першого віце-спікера парламенту Руслана Стефанчук від обов'язків представника президента у Верховній Раді. Указ опублікований на сайті президента.
"Увільнити Стефанчук Руслана Олексійовича від виконання обов'язків представника Президента України у Верховній Раді України", - йдеться в указі президента.
Стефанчук є ймовірним кандидатом на посаду спікера Ради в разі, якщо парламент відправить у відставку Дмитра Разумкова.
- Конфлікт між керівництвом фракції СН і спікером парламенту виник через законопроект про олігархів. На думку керівництва СН, Разумков навмисне намагався його "збити".
- На "Свободі слова з Савіком Шустером" Разумков підтвердив , що ходять чутки про його можливу відставку, але сказав, що йти не збирається. Також в ефірі програми керівництво СН прилюдно посварилося з Разумковим через закон про олігархів.
- 30 вересня стало відомо, що глава фракції СН Давид Арахамія запросив підписні листи для відкликання Разумкова з посади. У той же день Разумков заявив , що не може підписати закон про олігархів через позицію комітету по його остаточної редакції.
- 2 жовтня в Трускавці депутати СН зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Ради.
- 5 жовтня Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань і призначила розгляд питання про його відставку на сьогодні, 7 жовтня.