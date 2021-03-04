Зеленський увів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство

Президент України Володимир Зеленський підписав указ No85 / 2021 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо подвійного громадянства у депутатів й урядовців. Про це 4 березня повідомив Офіс президента України.

26 лютого 2021 року РНБО ухвалила рішення доручити Кабінету Міністрів спільно з Центральною виборчою комісією і Службою безпеки України у двомісячний строк проаналізувати законодавство України з питань подвійного (множинного) громадянства, ідеться в повідомленні.

За результатами аналізу уряд має в шестимісячний строк винести на розгляд Верховної Ради проєкти законів про заборону українцям, які мають громадянство (підданство) інших держав або подали документи для їхнього набуття, претендувати на посади в держорганах або органах місцевого самоврядування, мати допуск до державної таємниці або бути членом політичної партії.

За недостовірні відомості у деклараціях про відсутність іноземного громадянства мають встановити відповідальність, наголошують у рішенні РНБО. Контроль за його виконанням Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

26 лютого на брифінгу Данілов повідомляв, що свого часу в керівництві України була низка вищих посадових осіб із російським громадянством.

Згідно зі ст. 4 Конституції України, у країні "є єдине громадянство".

13 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства. Він передбачав, зокрема, звільнення військовослужбовців-контрактників і переслідуваних на батьківщині росіян від обов'язку відмовлятися від іноземного громадянства під час набуття громадянства України. Крім того, проєкт закону пропонував розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням.

На засіданні погоджувальної ради 18 травня 2020 року законопроєкт розкритикували представники фракцій "Європейська солідарність" та "Батьківщина". 19 травня розгляд законопроєкту відклали.