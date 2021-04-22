Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти юридичних і фізичних осіб

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня 2021 року про економічні санкції стосовно низки юридичних і фізичних осіб.

Як передає Укрінформ, відповідний указ оприлюднено на сайті Глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у тексті No169/2021.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з рішенням РНБО, під обмеження на три роки потрапили фізичні та юридичні особи.

Фізичні особи: Амірханян Араік Хачікович 02.10.1981 р.н.; Куршутов Сєяр Османович 14.05.1988 р.н.; Черепинський Олександр Юхимович 09.11.1967 р.н.; Кукоба Едуард Якович 16.08.1969 р.н.; Доронін Олег Володимирович 26.12.1976 р.н.; Мелконян Тигран Сасунікович 06.05.1968 р.н.; Полуситок Володимир Михайлович 05.04.1958 р.н.; Амінєв Денис Марселович 25.11.1978 р.н.; Сердюк Сергій Павлович 29.01.1972 р.н.; Грібанов Михайло Олександрович 03.03.1981 р.н.; Попов Андрій Юрійович 14.11.1976 р.н.; Богданов Олег Валерійович 23.05.1973 р.н.; Дворак Юрій Миколайович 18.05.1964 р.н.

У список юридичних осіб, які потрапили під санкції, увійшли: ПП "Полтавабудцентр"; ТОВ "Миколаївбудцентр"; ТОВ "СПМК - 17", ТОВ "Фінбізнесгруп"; ТОВ "Граніт - 001"; ТДВ "Первомайський спеціалізований кар'єр"; ТОВ "М-БУД ГРУП"; Консорціум "Дорлідер"; ТОВ "Будівельна компанія "Дорлідер"; Представництво "Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Строітєльная компанія "Дорлідер"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Вінд"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Полекс Експрес"; Приватне підприємство "Магістраль автотранзит-плюс". З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

До переліку обмежень потрапили такі санкції: блокування активів; обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 15 квітня ухвалила низку актуальних рішень у сфері економічної та військової безпеки. Зокрема, учасники розглянули питання щодо реалізації санкційної політики та заслухали звіт про результати огляду оборонно- промислового комплексу.