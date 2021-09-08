Зеленський увів у дію таємне рішення РНБО щодо розвитку українського флоту

Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року.

Відповідний указ №459/2021 від 8 вересня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року”, - зазначається в документі.

Саме рішення не оприлюднене, має гриф “Таємно”.

Контроль за виконанням вказаного рішення РНБО покладено на Секретаря Радбезу.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна до 2035-го року має побудувати великий флот.