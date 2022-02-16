Зеленський увів в дію рішення РНБО про Стратегію держбезпеки

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) "Про Стратегію забезпечення державної безпеки". Документом затверджено, що Російська Федерація та її дії є загрозою держбезпеці України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.

Указом No 56/2022 Володимир Зеленьский постановив наступне: увести в дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року "Про Стратегію забезпечення державної безпеки" затвердити Стратегію держбезпеки уряду України належить затвердити план дій щодо реалізації Стратегії забезпечення держбезпеки та забезпечити його виконання за участі суб'єктів державної безпеки контроль за виконанням рішення РНБО та указом Президента України покласти на Секретаря Ради нацбезпеки та оборони України

Указ підписано 16 лютого 2022 року і від цього дня він набуває чинності.

Варто зазначити, що Стратегія забезпечення держбезпеки була ухвалена наприкінці 2021 року. Стратегія розрахована до 2025 року та визначає "реальні й потенційні загрози державній безпеці України" та як на них реагувати.

У блоці, де визначені загрози національній безпеці України вказана тільки одна держава - Російська Федерація та її окупаційні адміністрації.

Також до загроз держбезпеці віднесли "окремі іноземні держави", низький рівень добробуту населення, "олігархічні кола", міжнародний тероризм тощо.

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