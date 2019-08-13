Зеленский уволил 18 глав администраций

Владимир Зеленский снял с должностей 7 глав государственных администраций Донецкой области и 11 глав РГА на Львовщине.

Соответствующие распоряжения были опуликованы на сайте главы государства.

Речь идет о главе Бойковской райадминистрации Александра Романюка, Добропольской райадминистрации Дмитрия Кирносова, Константиновской райгосадминистрации Наталью Виниченко, Никольской райадминистрации Олега Решетняка, Покровской райадминистрации Анатолия Шишко, Славянской райадминистрации Евгения Данилюка, Ясиноватской райадминистрации Николая Коваленко (Донецкая область).

Во Львовской области Зеленский уволил: главу Яворовской РГА Игоря Самардака; главу Старосамборской райгосадминистрации Ивана Грыся; главу Сокальской райгосадминистрации Андрея Дьяченко; главу Сколивской райгосадминистрации Богдана Янка; главу Радеховской райгосадминистрации Сергея Иваха; главу Перемышлянской РГА Владимира Танчина; главу Николаевской райгосадминистрации Андрея Коса; главу Золочевской РГА Владимира Недзельского; главу Жидачевской РГА Петра Мороза; главу Бродовской райгосадминистрации Игоря Крыськива.

Все главы райадминистраций уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Напоминаем: Зеленский уволил десять глав РГА в Кировоградской области, пять - во Львовской, Луганской, Сумской и Черкасской, четырех - в Тернопольской, троих - в Закарпатской и Ровенской, двоих - в Житомирской и Полтавской, одного - в Одесской и Хмельницкой областях.