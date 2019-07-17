Зеленский уволил 22 главы райгосадминистраций в областях

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении 16 июля подписал 22 указа об увольнении глав районных государственных администраций.

Соответствующие распоряжения No 206/2019-рп - No 225/2019-рп были опубликованы на официальном интернет-представительства Президента, передает УНН.

В частности, Владимир Зеленский освободил Александра Цибульщака с должности главы Оболонской и Сергея Мартынчука с должности председателя Печерской районных государственных администраций в Киеве. Эти розпорядженя были опубликованы под номерами No 226/2019-рп и No 227/2019-рп соответственно.

В частности, президентом были уволены согласно распоряжениям No 206/2019-рп - No 225/2019-рп 20 председателей РГА в Харьковской, Хмельницкой и Ровенской областях.

Во всех случаях отмечается, что они были уволены "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".