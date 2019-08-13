Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Украины на переговорах в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Уволить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в опубликованном на сайте главы государства указе.

Как сообщал УНИАН, 9 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

В 2015 году Роман Бессмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года вышел из Минского процесса.

