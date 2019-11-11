Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине

Сегодня, 11 ноября, президент Владимир Зеленский уволил главу энергокомитета Верховной Рады от Слуги народа Андрея Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров. Соответствующий указ No838/2019 появился на сайте главы государства.

Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Алексея Перевезенцева - вне штата.

До работы на должности госсекретаря Министерства экономразвития и торговли в Кабмине Владимира Гройсмана Перевезенцев возглавлял юридический департамент МЭРТ. Также он входил в набсовет Энергобанка, Укрэксимбанка (по квоте на то время президента Петра Порошенко), НАК Нафтогаз Украины и ОПЗ.