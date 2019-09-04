Зеленский уволил Кулебу с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы



29 августа Верховная Рада назначила Кулебу на должность вице-премьер- министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Соответствующий указ No 650/2019 от 4 сентября размещен на сайте главы государства.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада "пакетным" голосованием назначила членов Кабинета министров Украины. На должность вице-премьер- министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции был назначен Кулеба.