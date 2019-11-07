Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

07 ноября 2019, 13:02
 Политика Источник: УНН

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, подписал Указ "Об увольнении Б.Тиводара с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, подписал Указ "Об увольнении Б.Тиводара с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Уволить Тиводара Богдана Михайловича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.

Источник: УНН
 
 
 