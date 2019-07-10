Зеленский уволил трех глав райгосадминистраций Донетчины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех глав районных государственных администраций (РГА) в Донецкой области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

Увольнения касаются глав Бахмутской, Волновахской и Мангушской РГА:

"Уволить Дресвянникова Дмитрия Александровича с должности председателя Бахмутской районной государственной администрации Донецкой области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - говорится в распоряжении No 97/2019-рп.

"Уволить Такаджи Дмитрия Антоновича с должности председателя Волновахской районной государственной администрации Донецкой области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - говорится в распоряжении No 98/2019-рп.

"Уволить Черницу Дмитрия Васильевича с должности председателя Мангушской районной государственной администрации Донецкой области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - говорится в распоряжении No 99/2019-рп.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский издал распоряжения об увольнении с должностей 70 глав районных государственных администраций.

0629.com.ua Мариуполь

