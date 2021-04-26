Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО

Президент Володимир Зеленський заявив, що не буде зустрічатися і вести переговори з ватажками окупаційної адміністрації окремих районів Донецької і Луганської областей.

Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times, коментуючи вимогу президента Росії Володимира Путіна.

На минулому тижні Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.

"Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "республік" - "ЛНР" і "ДНР", а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в даному випадку є Росія. Це перше. А друге - якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка, ми приймемо Президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.

Зеленський назвав цю умову неприпустимою.

"Я не маю наміру розмовляти з терористами, це просто неможливо в моєму становищі", - сказав президент України.

Він наполягає, що хоче двосторонньої зустрічі саме з Путіним. "Нас хвилює не місце проведення, а зміст", - сказав Зеленський.