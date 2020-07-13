Зеленський відкликав постанови про місцеві вибори і зарплати чиновників

Президент України Володимир Зеленський відкликав з Верховної ради постанову про місцеві вибори і про зарплати чиновників.

Про відкликання постанови оголосив перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук відзначив, що президент направив до Верховної ради лист, щоб з сьогоднішнього порядку денного зняти проекти No3809 (про призначення місцевих виборів, - ред.) І No3708, 3708-1 - про зарплати чиновників. Останній документ передбачає зняття обмеження в 47 тисяч гривень, яке було введено на час карантину.

Співрозмовник також додав, що в поданій постанові некоректно описано, як будуть проходити вибори в районних радах.

Сьогодні парламентський комітет з питань організації державної влади намагався скоригувати і передати в тираж уточнену версію, але депутати не встигли підготувати документ до 14:00.

Завтра, 14 липня, Верховна Рада України завтра знову збереться на позачергове засідання.

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