Зеленський відкликав постанови про місцеві вибори і зарплати чиновників

Президент України Володимир Зеленський відкликав з Верховної ради постанову про місцеві вибори і про зарплати чиновників.
Про відкликання постанови оголосив перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук.
Стефанчук відзначив, що президент направив до Верховної ради лист, щоб з сьогоднішнього порядку денного зняти проекти No3809 (про призначення місцевих виборів, - ред.) І No3708, 3708-1 - про зарплати чиновників. Останній документ передбачає зняття обмеження в 47 тисяч гривень, яке було введено на час карантину.
Співрозмовник також додав, що в поданій постанові некоректно описано, як будуть проходити вибори в районних радах.
Сьогодні парламентський комітет з питань організації державної влади намагався скоригувати і передати в тираж уточнену версію, але депутати не встигли підготувати документ до 14:00.
Завтра, 14 липня, Верховна Рада України завтра знову збереться на позачергове засідання.
Прямий канал
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