Зеленський відкривав форум "Україна 30. Міжнародна політика"

Сьогодні, 5 липня, стартував всеукраїнський форум "Україна 30. Міжнародна політика". Відкриває захід президент України Володимир Зеленський.

Він виступить на самому форумі, а також проведе пресконференцію з журналістами, повідомляє Офіс Президента

Основними темами заходу стануть стратегічні цілі України, зокрема інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, практичні виміри зовнішньої політики, а також енергетична безпека.

Крім того, на форумі обговорюватимуть питання підтримки українського бізнесу на зовнішніх ринках як пріоритет зовнішньої політики, енергетичну дипломатію, а також розвиток логістичних можливостей України та ймовірні спільні транспортні й інфраструктурні проекти.

У заході візьмуть участь представники Офісу Президента, Міністерства закордонних справ України та інших відомств, народні депутати, представники ЄС, міжнародні партнери та експерти.