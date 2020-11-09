Зеленський відповів опонентам, які зраділи його хворобі на COVID

Президент України Володимир Зеленський, який недавно захворів на коронавірус, заявив, що дана хвороба не має бути приводом для радощів, навіть тоді, коли хворіють опоненти.

Про це глава держави написав у Фейсбук.

Як відомо, Зеленський написав й інший допис, у якому зазначив, що його хворобі радіють опоненти.

"...реєстрові "експерти" від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов'язково й стократно", - наголосив президент.

Також президент заявив, що Україна обов'язково переможе у цій битві з коронавірусом.

Коронавірус у владі: що відомо

Президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19. Президент повідомив, що в нього позитивний результат тесту на коронавірус. Із симптомів - підвищена температура. Президент пообіцяв ізолюватися і продовжити працювати.

Керівник Офісу президента України Адрій Єрмак заявив, що також отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.

Міністр фінансів України Сергій Марченко захворів на коронавірус.

За матеріалами Вголос, УНІАН.