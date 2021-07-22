Зеленський відвідає США 30 серпня - Білий дім

Візит Президента України Володимира Зеленського до США запланований на 30 серпня. Про це повідомляє Білий дім.

"Президент Байден з нетерпінням чекає, щоб привітати Президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року. Цей візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму, нашу тісну співпрацю у питаннях енергетичної безпеки та підтримку зусиль Президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях", - йдеться в повідомленні.

Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомляв, що візит президента Володимира Зеленського в США може відбутися "в останні дні липня", але не виключено, що поїздка може зміститися на початок серпня.