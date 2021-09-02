Зеленський в США вручив нагороди представникам української громади

Також президент поділився враженнями від переговорів, які він провів у Вашингтоні.

Під час візиту в США президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні, передає Укрінформ.

Зеленський вручив нагороди представникам української громади США і поділився враженнями від переговорів, які він провів у Вашингтоні.

"Головне, що Сполучені Штати підтримують Україну, її суверенітет і незалежність", - сказав він, звертаючись до української громади.

У середу ввечері президент відбуває до Каліфорнії, де він, за його словами, повинен відвідати Сан-Франциско і Лос-Анджелес, провести зустрічі з представниками "технологічних, цифрових компаній".

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі з президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія", але "задоволений результатом".

1 вересня президент України Володимир Зеленський провів переговори з главою Білого дому Джо Байденом. Перед початком переговорів президент України повідомив про те, що енергетична безпека залишається на порядку двосторонніх відносин.