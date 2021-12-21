Зеленський візьме участь у конференції послів України

Президент Володимир Зеленський сьогодні у Гуті на Івано-Франківщині візьме участь у конференції послів України в іноземних державах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

"21 грудня Президент Зеленський візьме участь у конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", - йдеться у повідомленні.

Конференція розпочнеться о 11.00 у резиденції "Синьогора", с. Гута, Івано- Франківська область.

21-22 грудня в Гуті на Івано-Франківщині відбудеться конференція послів України в іноземних державах.

Упродовж дводенної конференції обговорюватимуться питання реалізації напрямів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, зокрема, європейської та євроатлантичної інтеграції, посилення присутності на Близькому Сході, в Африці та в Латинській Америці.