Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях, открывающий дорогу для импичмента

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента Президента. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта No1098 8-го созыва на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту, ВСК Рады - коллегиальный временный орган парламента, который образуется из числа депутатов, задачей которого является осуществление парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Временная следственная комиссия указывается в законопроекте как орган Рады, который образуется из числа депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки актов Рады на правах главного комитета.

ВСК и спецкомиссии в определенный Радой срок, но не позднее чем через 6 месяцев со дня ее образования, подает письменный отчет о проделанной работе.

ВСК предлагается создавать путем принятия решения 150 депутатами, а первое заседание комиссии проводить в 30-дневный срок. Предлагается введение наказания для лиц, кроме Президента, в случае отказа давать показания как свидетель, эксперт или переводчик либо предоставления заведомо недостоверных показаний.

Рада большинством голосов сможет принимать решения об инициировании вопроса об устранении Президента с поста в порядке импичмента и включении его в повестку дня сессии как безотлагательного, о чем председатель парламента срочно уведомляет Президента. Срок деятельности специальной следственной комиссии, уполномоченной на рассмотрение импичмента, составит 3 месяца, а по его истечению вместе с выводами и предложениями члены комиссии вносят на рассмотрение проект постановления об обвинении Президента или проект постановления Верховной Рады Украины о прекращении рассмотрения вопроса о смещении Президента с поста в порядке импичмента.

В случае принятия Радой решения об обвинении Президента спецкомиссия готовит предложения относительно проекта постановления парламента об обращении в Конституционный Суд для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте Президента и в Верховный Суд для получения вывода о том, что деяния, в которых обвиняется Президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

После получения соответствующих заключений КС и Верховного Суда комиссия предварительно рассматривает их и готовит доклад по указанным выводов для рассмотрения на пленарном заседании Рады, а члены спецкомиссии вносят проект постановления об устранении Президента с поста в порядке импичмента.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июня Рада приняла закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента. 3 июля бывший председатель Рады Андрей Парубий просил Зеленского предоставить парламенту закон о временных следственных и специальных комиссиях. Ранее Українські Новини писали о подробностях процедуры импичмента по законопроекту Зеленского. Тем временем 10 сентября Рада приняла за основу и в целом закон об импичменте Президента, подписанного Зеленским 23 сентября.