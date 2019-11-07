Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и льгот

Президент Владимир Зеленский вернул в парламент с предложениями закон о верификации и мониторинге государственных выплат.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В частности, в разделе соответствующего закона в графе о дате и состоянии прохождения документа отмечается, что 7 ноября его "вернули с предложениями Президента".

В то же время сами предложения главы государства пока не опубликованы.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 октября приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", который определяет правовые и организационные основы осуществления верификации и мониторинга государственных выплат в Украине.

Отмечалось, что целью данного закона является повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Законом предусматривалось создание в Украине центрального органа исполнительной власти, который будет обеспечивать формирование и реализацию государственной финансовой и бюджетной политики при осуществлении полномочий по верификации и мониторингу государственных выплат.

Под верификацию госвыплат подпадают пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Орган по верификации и мониторингу должен определять достоверность информации, предоставленной реципиентами госвыплат.