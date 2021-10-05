Зеленський ветував легалізацію криптовалюти в Україні

Президент вирішив внести свої пропозиції до законопроєкту про криптовалюту

Президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт про віртуальні активи.

Відповідна інформація розміщена на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Законопроєкт No3637 у цілому був прийнятий 8 вересня поточного року.

Документ розроблений, щоб застосовуватися до правовідносин, які виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів в Україні.

Також він визначає права й обов'язки учасників ринку віртуальних активів, принципи державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

При цьому в законопроєкті поняття віртуальний актив визначається як нематеріальне благо, яке є об'єктом цивільних прав, має вартість і виражене сукупністю даних в електронній формі.

Існування й оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів.

Віртуальний актив може засвідчувати майнові права, в тому числі права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.

Віртуальний актив може бути як самостійним об'єктом цивільного обороту, так і завіряти майнові чи немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.

Законопроєктом передбачено, що його дія застосовується до правовідносин, що виникають: при поставці послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо суб'єкти таких правовідносин мають зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України; у зв'язку з укладенням угоди, предметом якої є віртуальний актив, якщо сторони визначили право України як таке, що підлягає застосуванню до угоди в цілому або до окремої його частини; у зв'язку з укладенням угоди, предметом якої є віртуальний актив, якщо обидві сторони угоди є резидентами України; у зв'язку з укладенням угоди, предметом якої є віртуальний актив, якщо особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у своїх інтересах (набувач віртуального активу), є резидентом України.