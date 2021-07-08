Зеленський ветував закон про перезапуск ВККС і повернув у Раду з пропозиціями

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт No 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), який парламент прийняв 29 червня.

Як зазначено на сайті парламенту, Зеленський отримав на підпис закон 5 липня, а вже 8 липня повернув його Верховній Раді з пропозиціями. Документ вже направлено на розгляд Комітету з питань правової політики.

Зеленський пропонує передбачити в документі, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше 11 членів, з яких не менше 6 з числа суддів або суддів у відставці.

Також президента пропонує закріпити статус особи, яка виконує обов'язки голови ВККС.

Крім цього він пропонує закріпити право члена першого складу Конкурсної комісії просити залучати помічників або перекладачів. Фінансування їх діяльності може здійснюватися за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Зеленський окремо зазначив, що на вето вплинули дві правки, які конкурують між собою. Одна норма надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, а інша говорить про необхідні два голоси від українських експертів і два голоси від міжнародних.

29 червня Верховна Рада прийняла законопроєкт No 3711-д, який запускає судову реформу в Україні. Документ стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Він передбачає створення комісії для відбору 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це фактично кадрова агенція для судів. Вона проводить конкурси з добору нових суддів і переатестовує чинних.

Бабель

https://babel.ua