Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців

Президент України Володимир Зеленський повернув у Верховну раду закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує прийняти закон у новій редакції.

Про це свідчить інформація на сторінці законопроєкту No4531 на сайті парламенту.

Однак поки текст пропозицій президента щодо законопроєкту на сайті не розміщено.

Згідно з прийнятим законопроєктом, протягом пів року з дня набрання чинності даного закону оголошуються конкурси на посади, зайняті особами, з якими укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів.

Відповідні контракти діють до призначення на посаду держслужби особи за результатами конкурсу, але не більше дев'яти місяців з дня набрання чинності даного закону.

Нагадаємо,16 лютого Верховна рада прийняла проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони України про поновлення проведення конкурсів на заняття посад державної служби та інших питаннях державної служби".

Раніше цим законом Рада також анулювала урізання повноважень виконуючих обов'язки міністрів.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку лютого парламент схвалив цей закон в першому читанні.

Відзначимо, що в кінці квітня Кабмін змінив порядок призначення на держслужбу на час карантину, а саме скасував конкурси.



