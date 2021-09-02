Зеленський виступив із промовою у Стенфорді.

2 вересня президент України Володимир Зеленський виступив із промовою в Стенфордському університеті, трансляцію вели на сторінці Офісу президента у Facebook.

Президент розповідав про державу, про зміни, які відбуваються в Україні, про цифровізацію.

"У всьому світі відома американська мрія. Але ми втратили чимало часу, у нас немає часу мріяти. У нас немає мрії, у нас є українська мета. І це не тільки цифровізація. Ми повертаємо своїх людей, для нас це дуже важливо - повернути Крим і Донбас. Ми будемо сильною і успішною країною - лідером Європи. Чому я впевнений у цьому? Ні, не тому, що все можливо, а тому, що можливо все. І я запрошую вас до України - на власні очі побачити і переконатися у цьому", - звернувся Зеленський до присутніх.

На зустрічі були студенти, викладачі та представники експертного середовища Стенфордського університету, уточнили в ОП.