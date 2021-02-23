Зеленський вивів Україну з двох угод СНД про повітряний простір

Президент Володимир Зеленський сьогодні видав указ No70/2021, яким вивів Україну з двох міжнародних договорів в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Україна виходить з двох угод щодо повітряного простору.

Про це повідомив Офіс президента України.

Перша угода, з якої виходить Україна, це угода по цивільну авіацію та про використання повітряного простору, яка була підписана 25 грудня 1991 року. Угода передбачала створення єдиний повітряного простору між державами- підписантами.

Тоді ж сторони угод також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору та комітет, який виконує рішення цієї ради.

Ще одна угода, яку розірвала Україна, була підписана 15 травня 1992 року. Угода зобов'язувала країни-учасниці надавати повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил країн СНД та не чинити дій для порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування.

Зеленський також доручив МЗС України повідомити Раду з авіації та використання повітряного простору про вихід Києва з цих угод СНД.