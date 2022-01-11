Зеленський вивів зі складу Національної інвестради Разумкова та Любченка

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Національної інвестиційної ради.

Відповідний указ No8/2022 опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом Зеленський увів до персонального складу інвестради Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука, заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурму та народного депутата, заступника голови фракції "Слуга народу" Галину Янченко, яку також призначено секретарем ради.

Крім того, глава держави затвердив у складі ради керуючого партнера компанії "LV & Partners" (Грузія) Левана Варшаломідзе й першого віцепрем'єр- міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко.

Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО: його місце посів Стефанчук Водночас Зеленський вивів з інвестради колишнього міністра економіки Олексія Любченка та ексспікера парламенту Дмитра Разумкова.

Раніше президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака.

Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Куксу з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Раніше Верховна Рада підтримала відставку з посади міністра економіки України Олексія Любченка. Його місце може зайняти заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

До того ж президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з посади представника глави держави у Верховній Раді.