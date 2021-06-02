Зеленський вніс у Раду закон про олігархів

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про олігархів. Документ зареєстровано за No5599.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Текст законопроекту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" наразі відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Президент визначив цей проект закону як невідкладний. Головним з опрацювання є комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У кінці минулого тижня глава Ради Дмитро Разумков заявив, що в стінах ВР документа ще немає, а цей законопроект готується в Офісі президента. До процесу також залучене Міністерство юстиції.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що опубліковані в ЗМІ норми нібито "законопроекту про олігархів" не є текстом самого документа.

Так, розробку законопроекту про олігархів президент анонсував після засідання Ради національної безпеки і оборони ще в середині квітня.