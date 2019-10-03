Зеленский внес представление с новым составом ЦИК

12 человек - квота "Слуги народа", 2 - "ОПЗЖ", по одному - других фракций.

Президент Владимир Зеленский подготовил представление в Верховную Раду для назначения 17 членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в фейсбуке.

Большинство из будущих членов ЦИК были предложены "Слугой народа", двое представляют "ОПЗЖ", по одному - от других фракций.

"Слуга народа":

Виталий Грень, юрист и член политического совета партии "Укроп"

Александра Кармаза, главный консультант главного юридического управления аппарата Рады

Елена Гатауллина, сотрудница управления делами аппарата Рады и замначальника юридического отдела секретариата "Евросолидарности"

Сергей Постивый, управляющий делами исполнительного комитета Белоцерковского городского совета

Владимир Перепелюк, научный консультант Высшего административного суда

Оксана Боярчук, нотариус

Юрий Фрицкий, завкафедры конституционного права и теоретико-правовых дисциплин университета "Украина"

Павел Любченко, профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого

Ирина Ефремова, член предыдущего состава ЦИК по квоте "Народного фронта"

Олег Диденко, член предыдущего состава ЦИК по квоте "УДАРа"

Андрей Евстигнеев, член предыдущего состава ЦИК по квоте "Батькивщины"

Виталий Плукар, член предыдущего состава ЦИК по квоте БПП

ОПЗЖ:

Сергей Дубовик, заместитель руководителя секретариата ЦИКа

Юрий Мирошниченко, бывший депутата парламента от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока"

"Европейская солидарность":

Юрий Буглак, бывший депутат Рады от БПП

"Батькивщина":

Виктория Глущенко, главный консультант отдела представительства в судах секретариата ЦИКа

"Голос":

Андрей Гевко, сооснователь гражданской сети "Опора", бывший заместитель министра образования и науки

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе. В тот же день Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию, несмотря на то, что большинство ее членов были назначены менее года назад.

1 октября в Минске был согласован текст "формулы Штайнмайера", которая может открыть путь к проведению выборов на Донбассе.