Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представления об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

"Глава государства обратился в парламент об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности главы Службы безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента Украины в четверг.