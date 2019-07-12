Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации топ-чиновников

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о люстрации чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по очищению власти" от 11 июля зарегистрирован под No 10444 , сообщается на сайте парламента.

Автором проекта закона выступил Президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что в настоящее время документ "направлен на рассмотрение Комитета".

Согласно сравнительной таблице к законопроекту предлагается распространить запрет на занятие должностей на лиц, занимающих должность (должности) в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не уволенных в этот период по собственному желанию. Читайте также: Зеленский предлагает расширить люстрацию

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 11 июля предложил ввести люстрацию для Президента Украины, народных депутатов, председателя ВР, членов правительства, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководства оборонных предприятий , занимающих должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.