Зеленский внес в ВР законопроект о конфискации незаконно полученных активов

В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (No10461).

Текст законопроекта на сайте парламента пока не обнародован.

Документ зарегистрирован сегодня, 17 июля.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский сегодня, 17 июля, подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (No10462).