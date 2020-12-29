Зеленський внесе у Раду схвалений РНБО законопроєкт про ув'язнення за брехню в деклараціях

Рада національної безпеки і оборони схвалила законопроєкт щодо посилення відповідальності за недостовірне декларування, який після доопрацювання Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради як невідкладний.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, відповідне рішення ухвалили на засіданні РНБО 29 грудня за результатами розгляду подальших кроків, спрямованих на розв'язання ситуації, що виникла після рішень Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства.

"Глава держави наголосив, що потрібно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Саме на це спрямований відповідний законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення такої відповідальності, який був схвалений на засіданні РНБО та після доопрацювання буде внесений Президентом до Верховної Ради як невідкладний", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Зеленський, багато народних депутатів не хотіли, щоб за недостовірне декларування було покарання у вигляді позбавлення волі, тому раніше був ухвалений законопроєкт з компромісною редакцією. "І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроєкт треба доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм", - заявив Президент.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відзначив важливість ухваленого парламентом закону щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

"І для того, щоб посилити відповідальність за недекларування чиновниками своїх статків, щоб вони їх не приховували, сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому схвалений проєкт закону, який буде відправлений до Верховної Ради як невідкладний з певним доопрацюванням", - поінформував він.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін вважає, що питання кримінальної відповідальності за недостовірне декларування має бути вирішене саме в той спосіб, якого вимагає українське суспільство.

"Має бути відновлена не лише кримінальна відповідальність, а й відповідне покарання за те, що особа не задекларувала якісь свої статки й це було зроблено умисно і в значній сумі. Рада національної безпеки і оборони України підтримала позицію Президента щодо відновлення такого виду покарання, як позбавлення волі за недекларування і за недостовірні відомості в електронних деклараціях наших чиновників", - сказав Костін.

Депутат також нагадав, що Венеційська комісія ухвалила висновок, яким рекомендує Верховній Раді не просто відновити кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, а встановити такий вид покарання, як позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КС визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Водночас 4 грудня Верховна Рада 4 грудня ухвалила закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування (No4460-д). Цей закон передбачає штрафи і обмеження волі за недостовірне декларування або умисне неподання декларації, а ув'язнення, яке існувало раніше, депутати вирішили не повертати.