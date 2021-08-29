Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Він поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за нашу державу, розташованої на вул. Трьохсвятительській у Києві, передає ОП.

У церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - йдеться у повідомленні.

Довідково. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом Президента Володимира Зеленського No 621/2019.

Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.