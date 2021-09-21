Зеленський вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня

Глава держави перебуває у США з робочим візитом - він виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту до США відвідав Національний меморіал 11 вересня в Нью-Йорку. Він вшанував пам'ять жертв теракту і поклав квіти біля монумента. Про це у вівторок, 21 вересня, повідомив телеканал Дом.

За наявними даними, одним з героїв-рятувальників під час атаки на вежі- близнюки був українець Іван Скала, який служив поліцейським в Департаменті адміністрації порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі. 11 вересня 2001 він добровільно зголосився надати допомогу постраждалим від теракту.

Володимир Зеленський напередодні ввечері прибув з робочим візитом до США для участі в 76-й сесії Генасамблеї ООН. Крім загальних дебатів в ГА ООН, у нього заплановані зустрічі з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій.