Зеленский встретился с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым. Об этом он сообщил во время неформальной встречи с журналистами в Администрации президента, видео из которой опубликовала "Украинская правда".

"Да, встречался с Ахметовым. Уже была встреча", - сообщил Зеленский.

На вопрос, о чем говорили, ответил: "Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас встреча с украинским бизнесом. И я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем мы настаивали и будем настаивать".

Президент отметил, что они говорили не о политических вещах: "То, что мы отменяем "Роттердам +", все об этом знают, и это будет. И будет демонополизация, и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают".

"Но есть другая сторона: для каждого из нас очень важно сейчас вкладывать деньги в Украину. Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине. Поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину", - добавил он.

Президент отметил, что подробнее расскажет об этом завтра.

Ранее пресс-секретарь Ахметова Екатерина Остроушко заявляла, что бизнесмен не занимается политикой.